BZC blijft ondanks de stijgende lijn steken op nul punten

Zwolse cricket­club wil omhoog en verhuist daarom naar Stadshagen

Cricketclub Zwolle heeft ambities. Om die te realiseren verhuist de club naar sportpark De Verbinding in Stadshagen, thuishaven van voetbalvereniging CSV’28. De belangstelling is zodanig dat CC met een tweede team de competitie in wil.

27 september