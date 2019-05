BZC breekt per direct met coach Barry Wittenbernds

Kirsten Wild en Anna van der Breggen naar Europese Spelen

14 mei De Zwolse wielrensters Kirsten Wild en Anna van der Breggen zijn geselecteerd voor de Europese Spelen in Minsk. Dat kampioenschap wordt van 21 tot en met 30 juni gehouden in Wit-Rusland. De European Games worden gehouden in het jaar voor de Olympische Spelen.