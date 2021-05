BZC breekt totaal onverwachts met Reuten; Kuilman volgt succestrainer op

Juist met de succesvolste trainer in de clubhistorie - Reuten won viermaal de landstitel met de Borculoërs - kreeg BZC waar het in de voorgaande jaren zo aan ontbrak. Duidelijkheid in het water. Volgens Klaas Zwaan, lid van de topsportcommissie, was vooral de lengte van het meerjarenplan het struikelblok. BZC worstelt al jaren met de ontwikkeling van de jeugd. ,,Wij willen het topsportklimaat verder uitbouwen, maar dat gaat minstens vijf jaar duren. Dat betekende bijvoorbeeld dat Reuten ook met de andere jeugdcoaches nadrukkelijker moest gaan samenwerken om de doorstroming te bevorderen. We moeten de club eigenlijk opnieuw inrichten en daar nemen we de tijd voor. Het duurde Reuten te lang voordat hij resultaat zou zien. Dan moet je uit elkaar gaan.” Reuten zelf was nog niet bereikbaar voor commentaar.