BZC en rivaal Het Ravijn bundelen de krachten

Ham­mers-fans kijken Europees basketbal live in bioscoop Zwolle

5 november Tientallen fans van Landstede Hammers kijken woensdag in de bioscoop in Zwolle naar de eerste Europese wedstrijd van de basketballers. Pathé zendt de wedstrijd tegen Ironi Ness Ziona uit Israël rechtstreeks uit. De helft van de stoelen is al verkocht.