BZC’er Mika Smelt valt buiten selectie voor EK waterpolo

De voor de tweede maal bij BZC teruggekeerde Smelt achtte de kans op een plek in de EK-ploeg namelijk al klein. ,,We hebben vier midachters en het niveau ligt heel dicht bij elkaar. Aangezien ik pas in november weer ben aangesloten bij de selectie, kom ik er niet makkelijk in de basis.”

Smelt gooide twee jaar geleden zelf de handdoek in de ring, omdat hij niet het idee had dat een plek in het Oranje van de toenmalige bondscoach Robin van Galen haalbaar was. Hij stopte daarop met trainen bij de selectie. ,,Nu krijg ik het vertrouwen van de bondscoach en heb ik het idee dat er echt iets te halen valt als ik doorzet.”

Onverwacht opgeroepen

,,Mijn oproep voor Oranje had daar dus niet veel mee te maken. Dat ik werd opgeroepen was voor mij ook een grote verrassing. Doordat ik wederom in het buitenland speelde, was ik een hogere trainingsintensiteit gewend en is de stap naar Oranje makkelijker. Nu ik weer in Nederland ben, is het fijn dat er in Zeist een programma is, zodat ik extra kan trainen.”