BZC komt door late tegentreffers niet verder dan gelijkspel tegen De Ham

motorsport Dominique Aegerter laat het niet op laatste race aankomen, Zwitserse coureur van Ten Kate Racing pakt wereldti­tel

17 oktober De vlag kan uit in Nieuwleusen. Dominique Aegerter heeft Ten Kate Racing de elfde wereldtitel in haar geschiedenis bezorgd. De Zwitser had zondag aan een derde plaats in de tweede race in Argentinië ruim voldoende om de hoofdprijs in de Supersport-klasse te pakken.