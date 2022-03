BZC krijgt in laatste periode alsnog fikse tik van Amersfoort; ook Lukacs weggestuurd

Gezien de huidige vorm was de 9-5 achterstand na driekwart wedstrijd eigenlijk een goede score. Waarom kreeg het er in de slotperiode bijna net zoveel treffers tegen als in heel de wedstrijd? ,,Een kwestie van ervaring. Zes van de elf spelers hadden een paar uur ervoor nog met het tweede meegedaan, omdat dat team ook onderbezet was, dus die staken hun vinger op voor een wissel. Met een hele jonge groep zak je dan door het ijs, maar dat vond ik niet zo erg. In de eerste twee periodes vond ik namelijk dat we echt het betere van het spel hadden,” was de lezing van trainer Jeroen Kuilman.