BZC met smalle selectie kansloos in uitwedstrijd bij Donk

VOLLEYBAL Wisselval­lig Regio Zwolle kan niet stunten tegen titelverde­di­ger Sliedrecht Sport

10 maart De eerste twee plaatsen in de kampioenspoule zijn uit zicht voor Regio Zwolle Volleybal. Zoveel is wel duidelijk na de nederlaag tegen Sliedrecht Sport (1-3). ,,Ik baal hiervan, want we waren te wisselvallig”, stelt coach Eric Meijer.