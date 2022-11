BZC nestelt zich steviger in de subtop dankzij eenvoudige zege op VZC

trampolinespringen Trampoline­sprin­ger Van Tilborg van KDO Apeldoorn kijkt uit naar WK-de­buut: ‘Dit is echt het hoogste niveau’

Trampolinespringer Ralph van Tilborg (18) van KDO Apeldoorn maakt woensdag zijn WK-debuut in de Bulgaarse hoofdstad Sofia. Op basis van zijn voorbereiding heeft hij vertrouwen in een succesvol verloop. Al moet de jongste springer uit de Nederlandse ploeg nog wel zijn zenuwen in bedwang zien te houden.

15 november