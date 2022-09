BZC ten onder in openingsduel bij Den Haag

korfbal zwolle Oranje Zwart heeft nog de volle mep, KIOS kan de korf amper vinden

Oranje Zwart is een van de weinige regionale clubs die na twee wedstrijden nog niets heeft gemorst. De Zwollenaren wonnen in weer en wind van HHV, 18-13. KIOS leed een schlemielige nederlaag. Tegen KVW'22 waren ongeveer alle facetten van het spel goed verzorgd. Alleen het cruciale onderdeel 'scoren’ was ver onder de maat: 10-12.

