BZC verdient sensationele zege tegen AZC, maar verliest van Polar Bears

Toen oud-international en kwelgeest Robin Lindhout halverwege de laatste periode voor 8-11 zorgde leek de wedstrijd beslist. BZC stond echter vanaf dat moment de Alphense aanval niets meer toe, en zette via uitblinker Adam Tamas (vijf treffers) de achtervolging in. De treffer van Slaghuis was in de met liefst 5-1 gewonnen slotperiode een plaatje. Na een fraaie lob van Filip Kljajevic rondde de midvoor uiterst subtiel af met een backhand in de verre hoek (12-11). ,,Of Kljajevic gaat voor het schot, of voor de pass. Hij wachtte heel lang, maar ik verwachtte de bal wel. Het is iets waar ik op train, uit de draai die bal er met de backhand in schieten. Dat het lukt is prachtig”, zei de matchwinner.