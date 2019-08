BZC versterkt zich met Serviër Mitrovic

TENNIS Tennisser Ryan Nijboer hoopt snel stap naar de top te zetten

12:34 In Nederland tennisland is het wachten op de opvolger van Robin Haase. Op het internationale tennistoernooi in Oldenzaal spelen deze week een groot aantal Nederlanders die dromen van een plek in de top honderd van de wereldranglijst. Ryan Nijboer hoopt de stap naar de top snel te maken.