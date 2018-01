Carlijn Achtereekte kijkt met goed gevoel terug op EK Afstanden

Carlijn Achtereekte kijkt met een goed gevoel terug op het EK Afstanden in het Russische Kolomna. Gisteren pakte de schaatsster uit Lettele zilver op de 3000 meter, vandaag reed ze de Mass Start maar kon samen met Annouk van der Weijden geen rol van betekenis spelen. ,,Nu is het tijd voor even rust.''

Want de laatste weken hakten er wel in bij de schaatsster van Team LottNL-Jumbo. ,,Tijdens het OKT was het al stressvol en hadden we weinig rust en eigenlijk hebben we geen tijd gehad om daar van tot rust te komen. We zijn al snel doorgegaan naar Kolomna voor het EK.'' Even een ruime week in Nederland, tijd om bij te komen van de hectische periode, om vervolgens weer op trainingskamp te gaan naar Collalbo met haar ploeg.

In elk geval met een goed gevoel, zegt Achtereekte, die vooral met haar zilveren medaille op de 3000 meter tevreden mag zijn. ,,Het ging technisch weer wat beter dan op het OKT, dus daar haal ik voldoening uit. En het is natuurlijk gewoon een EK, dus daar ben ik best trots op.''

Moeite

Met het resultaat op de Mass Start was ze minder content, al was de laatste wedstrijd die ze in deze discipline reed meer dan een jaar geleden. ,,Al snel raakte ik Annouk kwijt, die viel. En we hadden eigenlijk het idee om steeds aan te vallen. Dat moest ik nu heel lang alleen doen, al was dat achteraf niet de juiste beslissing. Het kostte me teveel moeite, terwijl de Italianen met zijn tweeën waren. Ik had in de sprint niet genoeg over om mee te kunnen doen. Jammer.''

Het podium was Italiaans gekleurd met Francesca Lollobrigida op 1 en Francesca Bettrone als tweede. Het brons was voor Vanessa Herzog.

Van der Weijden werd nog wel vijfde omdat ze een tussensprint won, maar door haar val was ze al kansloos voor de eindzege. Achtereekte kwam als vierde over de finish, maar werd door de puntentelling uiteindelijk achtste.