Champagne voor KIOS, Juventa en Exakwa, bittere pil voor ASVD

Pickwick Players houdt top vier in zicht met slachtpar­tij tegen The Bassets 2

Met een liefst 66-0 zege liet The Pickwick Players geen spaan heel van The Bassets 2. Met de derde overwinning in zes wedstrijden in de kampioenspoule van de tweede klasse Noord, hielden de Deventer rugbyers bovendien een top-vier klassering in het vizier.

10 april