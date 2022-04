Champagne voor korfballers van KIOS, Juventa en Exakwa, ASVD krijgt een bittere pil te verwerken

Korfbal Unitas na tweede zege op TOP in hoofdklas­se­fi­na­le: ‘We hebben clubge­schie­de­nis geschreven’

Op voorhand had niemand het voor mogelijk gehouden. Als promovendus staat Unitas na de tweede overwinning tegen TOP (17-12) zaterdag in Dordrecht in de hoofdklassefinale. Unitas strijdt dan met HKC om een plek in de Korfbal League, maar: „We hebben nu al clubgeschiedenis geschreven.”

10 april