Cheyenne Dokter uit Kampen doet mee aan EK Karate: ‘Karate is alles. Daar ben ik de hele dag mee bezig’

eredivisie volleybal Dynamo kruipt met probleemlo­ze zege dichter naar koppositie

Met de tweede vlekkeloze zege in een paar dagen tijd heeft Draisma Dynamo de uitschakeling in het Europese bekertoernooi definitief van zich af gespeeld. De Apeldoornse volleybalequipe was woensdagavond in een leeg Omnisport veel te sterk voor Talent Team Papendal: 3-0.

24 november