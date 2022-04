Chiel Schulten fietst door hagel en regen naar podium van de Zuiderzeeronde in ‘Hel van de Polder’

Landstede Hammers wordt weggebla­zen aan de Belgische kust, kansloze nederlaag in Oostende

Meer dan een bescheiden bijrol in de BNXT League is voorlopig niet weggelegd voor Landstede Hammers. Ook de vierde botsing van de Zwollenaren met een Belgische tegenstander eindigt in een nederlaag. Oostende is vele malen te sterk (83-54).

