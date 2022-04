Cihan Özcan (39) schiet zich in de zaal warm voor aanstaande rentree op het veld

„In juni word ik veertig, maar ik heb er heel veel zin in. Het ligt een beetje aan de kilootjes. Die coronakilo’s moeten er weer vanaf. In die periode heb ik niks gedaan en ben ik zo’n twintig kilo aangekomen”, verkondigde de voormalige topschutter dat hij verwacht op korte termijn weer op het veld te staan. „Wanneer dat zal precies zijn, daar gaan we over praten.”

Voor AGOVV Futsal speelde de routinier ditmaal een gewichtige rol. De Apeldoorners lieten de tegenstander na een 6-1 voorsprong na rust nog terugkomen tot 6-4. Dankzij drie goals van Dylan de Bruin, die in totaal vier keer scoorde, werd verder onheil in de slotfase afgewend. „We moesten ‘m nog wel even over de streep trekken. Zij zijn tot het einde blijven strijden. Na enkele omzettingen kwam het toch goed. Zaalvoetbal is een schaakspel. Je moet geduld opbrengen”, aldus Özcan.

Vrijdagavond wacht de krachtproef tegen Tigers Roermond, opnieuw in de Mheenhal. “Dat is toch één van de betere teams in deze poule. Voor ons wordt dat weer een finale”, denkt Özcan niet te lichtzinnig over de komende tegenstander.

AGOVV – White Stones 9-5 (5-1). Doelpunten AGOVV Futsal: Dylan de Bruin (4), Cihan Özcan (2), Ismar Maglajlic, Yasin Erdal, Redouan Boundati