Cirkelspeelster Uitslag van Kwiek laat zich door niemand gek maken: ‘Ik ben altijd relaxed, het komt wel goed’

Houtzager vierde in GP Oliva, Ommense Schaper (15) kent veelbelo­vend GP-debuut in Lier

Marc Houtzager reed zondag met zijn Holy Moley naar de vierde plek in de tweesterren Grote Prijs van het Spaanse Oliva. De Rouvener is met zijn gezin naar de Spaanse oostkust getrokken om zich in de komende weken voor te bereiden op het belangrijke buitenseizoen. Houtzager reed twee foutloze omlopen, en werd daarvoor beloond met 3000 euro aan prijzengeld.