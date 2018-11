Clubhelden | Dennis Kloosterman mist soms wel eens waardering

CLUBHELD & VIDEODe tennissport staat zwaar onder druk en zo ook in Biddinghuizen. Toch zet Dennis Kloosterman (22) zich met hart en ziel in voor BAS, ook door de komst van padel.

Het enthousiasme over de nieuwe sport spat er aan alle kanten vanaf. Als Kloosterman in de positie is gezet voor een foto en de fotograaf zijn werk heeft gedaan, gaat laatstgenoemde nog even aan de bak. Een balletje slaan, kennismaken met de uit Spanje overgewaaide sport. Direct vuurt Kloosterman allerlei tips richting de plaatjesmaker. ,,Je probeert mensen enthousiast te maken, want padel is de redding van deze club. Er is zoveel meer reuring.”

Natuurtalent

Kloosterman begon als zesjarig jochie met tennissen bij BAS en bleek een natuurtalent. Hij ging al snel naar de KNLTB en vertrok naar Lelystad om daar deel te nemen aan een jeugdplan. BAS, de club uit zijn woonplaats Biddinghuizen, ging echter nooit uit zijn hart en als puber zette hij zijn eerste stappen als vrijwilliger. ,,Lootjes verkopen voor het Colombinehuis tijdens het Pinkstertoernooi, het grootste toernooi van het jaar”, vertelt Kloosterman, net afgestudeerd als sportmarketeer. ,,Het was een klein iets, maar daar is het volgens mij mee begonnen. Dit jaar is trouwens de twintigste editie. Daar kun je padel ook proberen.”

Al snel strikte de club hem om meer te doen. Hij begon in de jeugdcommissie, maar daar bleef het niet bij. Inmiddels is hij als voorzitter technische commissie zelfs bestuurslid en is verantwoordelijk voor allerlei zaken. ,,Ik hou me onder andere bezig met de jeugd, de wedstrijdcommissie en de padelcommissie. Dit is de club waar ik ben begonnen en dan vind ik dat je iets terug moet doen. Het is hartstikke leuk.”

In het bestuur is hij de enige twintiger, terwijl er binnen de hele club ook maar weinig vrijwilligers van zijn leeftijd zijn. Het zegt alles over de tennissport, maar dat weerhoudt de Biddinghuizenaar nergens van. Kloosterman mist soms wel de waardering. ,,Zeker niet vanuit de club, maar bij toernooien heb je altijd mensen die het zuur maken. Dan doen er honderdvijftig mee en zijn er zes die geen waardering hebben. Dat frustreert.”

Padel

Kloosterman zag zijn club veranderen. Het ledenaantal nam flink af, op dit moment zijn er nog geen honderd tennissers actief. De komst van padel heeft echter een positieve invloed gehad en dat houdt Kloosterman enthousiast. ,,Samen met een vriend heb ik me daar sterk voor gemaakt en dat blijkt een prachtig idee. Ik hoop dat het een hele grote sport wordt, maar ik blijf me ook zeker inzetten voor tennis. Dat verdwijnt nooit”, verzekert de vrijwilliger van BAS.

Hij zal de komende tijd zijn taken, in verband met werkzaamheden, iets minderen, maar aan helemaal stoppen heeft Kloosterman nooit gedacht. ,,Er moeten meer vrijwilligers bij, dus ik stop zeker niet. Samen met de prachtige accommodatie maken de vrijwilligers deze club zo gezellig. Daar staan we om bekend.”

Stemmen op clubhelden

Jouw krant is fervent supporter van de amateursport in de regio. Met de campagne Clubhelden van de Amateursport zetten we clubs en hun helden in het zonnetje. De winnende held ontvangt 10.000 euro voor de club. Doe mee, stem vandaag nog op je favoriete Clubheld en maak zelf kans op een reis naar Liverpool met twee tickets voor Liverpool FC – Chelsea FC, aangeboden door Voetbalreizen.com.

Ga naar www.destentor.nl/clubheld en stem! Stemmen kan tot 30 november 12.00 uur.