Clubhelden | Felix Mulder: Tiener met visie, ‘Jeugd, sta op en help’

Wie zijn de vrijwilligers van de toekomst? Dat is een vraag die Felix Mulder (17) uit Zutphen dikwijls bezighoudt. Gepensioneerde mannen die de lijnen trekken, 50-plussers die biertjes tappen achter de bar. Het is een veelgezien beeld bij elke willekeurige amateurvoetbalvereniging. ,,Wie neemt straks de rol van al die vrijwilligers over? Daar maak ik mij best weleens zorgen over”, bekent Mulder. ,,Het is belangrijk dat de jonge leden zich ook inzetten voor hun club, anders heb je over twintig jaar echt een probleem.”