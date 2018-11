Clubhelden | Lissa Dibbink: fanatiek en veelzijdig bij de korfbalclub

Volledig scherm Lissa Dibbink van KV Apeldoorn. © Maarten Sprangh

Dinsdagavond is ze al vroeg in sporthal Zuiderpark om vanaf 18.00 uur de D1 te trainen. Waar collega-trainer Cees van den Brink tijdens de partijvorm luid aanwijzingen geeft, spreekt Dibbink de kinderen af en toe aan. De training wordt afgesloten met een schotspelletje, waarbij de trainers ook meedoen. ,,We stemmen het goed af met elkaar. Hij schreeuwt meer over de groep, ik geef individueel dingen aan. Nu wat minder dan normaal, omdat ik hun oefenwedstrijd gemist heb, vanwege een trainingsweekend met de selectie in Antwerpen. Ik ben op zich wel streng maar ook in voor een geintje. Maar er moet wel gepresteerd worden. Ik wil altijd winnen.''

Volledig scherm Logo Clubhelden © Logo Clubhelden

De Apeldoornse geeft al vanaf het seizoen 2011-2012 training, wat begon bij de Kangoeroes, kleintjes van 3-4 jaar. ,,Dat was spelletjes doen en leren gooien en vangen. Vorig jaar trainde ik de C1 van KV Apeldoorn, maar een hoger team is niet te combineren met mijn eigen wedstrijd. Ik probeer er altijd bij te zijn. Daarom ben ik de D1 gaan doen, kinderen van 10 en 11 jaar. Ze spelen nu op het allerhoogste niveau. Op het veld zijn ze kampioen geworden.''

Oktoberfest

Korfbal is belangrijk voor haar. Dibbink debuteerde al op haar zeventiende in het eerste van Steeds Hooger, de club die vorig seizoen fuseerde met Atalante tot KV Apeldoorn. De jeugdteams waren een jaar eerder al samengegaan. ,,Het was in het begin wel even zoeken. Bij Steeds Hooger zat ik in de Feco, de feestcommissie, en organiseerde themafeesten zoals een Oktoberfest. Met de nieuwe vereniging hebben we in groepjes bij elkaar gezeten. Sommigen stopten en er kwamen nieuwe groepjes. Ik organiseer een aantal activiteiten, zoals het familie eindtoernooi, wat Atalante niet had. Vorig jaar regelde ik dat we met een groep van 100 man in twee volle bussen naar de Korfbal League finale in de Ziggo Dome zijn gegaan. Dat vind ik zelf altijd erg leuk en ik bedacht met de hele vereniging te gaan.''

Schotklok

Ook voor de opening van het zaalseizoen, 24 november tegen Dindoa uit Ermelo, heeft ze wat bedacht. ,,We spelen voor het eerst met schotklok en dat willen we groots aanpakken. We nodigen alle 161 jeugdleden met hun ouders uit en gaan alle jeugdteams voorstellen. Dat heb ik samen met twee anderen in elkaar gezet.''

Naast fluiten en bardiensten is Dibbink ook druk met de social media van de club. ,,Ik heb toegang tot Facebook en Instagram. We hebben een goal van de week en ik neem contact op met oud-eerste spelers van Atalante en Steeds Hooger voor de rubriek 'Hoe is het met', en stuur ze een mail met vragen. Ook ben ik gevraagd om jeugdtalenten te interviewen, wat leuk is voor later. Een weekvlog met elke week een andere selectiespeler lijkt me ook wel wat.''

Naast acht uur zelf sporten is ze evenveel tijd kwijt met vrijwilligerswerk. Dibbink doet het met plezier. ,,Ik werk bij de Aldi in de bakkerij en ben om 15.00 uur uur klaar, dus kan het goed combineren. Ik vind korfbal erg leuk en vrijwilligerswerk bij de nieuwe vereniging is niet anders. Grappig is dat ik nu veel omga met mensen die eerst je 'vijanden' waren. Het waren altijd enorme derby's tegen Atalante, net rugby. Maar nu zijn we goede vrienden.''

Stemmen op clubhelden

Jouw krant is fervent supporter van de amateursport in de regio. Met de campagne Clubhelden van de Amateursport zetten we clubs en hun helden in het zonnetje. De winnende held ontvangt € 10.000,- voor de club. Doe mee, stem vandaag nog op je favoriete Clubheld en maak zelf kans op een reis naar Liverpool met 2 tickets voor Liverpool FC – Chelsea FC, aangeboden door Voetbalreizen.com.