Clubhelden | ‘Meneer’ Gerben Hofstra (92) wint titel Clubheld van de Stentor

VIDEOGerben Hofstra en Flevo Boys zijn al vijftig jaar aan elkaar verbonden. Ook op 92-jarige leeftijd is ‘meneer Hofstra’ nog altijd zo actief als wat. Ieder weekend fluit hij de pupillen in Emmeloord. Hofstra is met 1410 stemmen de winnaar van de titel Clubheld van de amateursport van de Stentor en gaat naar de landelijke finale.

Zijn komst naar Emmeloord weet hij nog als de dag van gisteren. De in Friesland geboren Hofstra besluit op jonge leeftijd te vertrekken, om neer te strijken in de polder. Hij trouwt, vindt werk als wegenbouwer en vertrekt nooit meer uit Emmeloord. ,,Ik kwam uit de buurt van Sneek en daar had eigenlijk niemand meer werk. Iedereen vertrok, dus ik ook. Laatst was er nog een reünie en er woonde niemand meer”, lacht Hofstra breeduit.

Een jaar of vijftien later komt Hofstra bij Flevo Boys terecht. Hij is op dat moment actief als scheidsrechter van de KNVB en traint op de velden van de Emmeloordse voetbalvereniging. ,,We maakten gebruik van de kleedkamers, douches, de velden en daarom floten we pro Deo wat bekerwedstrijden en vriendschappelijke potjes. Zo ben ik bij Flevo Boys terecht gekomen”, herinnert de clubheld zich nog.

Gerben Hofstra fluit nog wekelijks de pupillen van Flevo Boys.

Halve eeuw

Inmiddels is Hofstra al een halve eeuw actief bij de hoofdklasser uit Emmeloord, waar hij ook op 92-jarige leeftijd nog altijd zijn potjes fluit. Logischerwijs geen senioren meer en ook geen oudere jeugd, maar de jongste jeugd heeft hij nog steeds onder zijn hoede. Er is zelfs een heuse Gerben Hofstra Bokaal, die jaarlijks wordt uitgereikt aan de beste scheidsrechter van de club. “Schitterend hoor, het is echt een hele fijne hobby. Je moet de problemen niet meer opzoeken en daarom fluit ik de pupillen. Laatst was er een leider van de tegenpartij, die dacht dat iemand mijn leeftijd niet bij het rechte eind had. Hij geloofde niet dat ik 92 was, haha.”



Naast het fluiten kreeg Hofstra steeds meer taken toebedeeld. Zo zorgt hij er wekelijks voor dat het sportpark spik en span blijft, ontvangt hij de bezoekende partijen en was hij in het verleden betrokken bij de bouw van de tribune. ,,Gingen we in de schuur van de voorzitter de betonblokken maken. Als ik daaraan terugdenk... Geweldige momenten. Flevo Boys is echt mijn cluppie geworden.”

Verslaggever Wouter Foppen van de Stentor feliciteert Gerben Hofstra met zijn titel Clubheld van de amateursport van de Stentor.

Zware klap

Dat bleek ook wel toen Hofstra drie jaar geleden een zware klap te verwerken kreeg. Hij verloor zijn vrouw en twee weken later overleed zijn zoon. De mensen bij Flevo Boys trokken hem door die immens zware periode heen. “Zonder de club was het nog veel zwaarder geweest”, beseft de Emmeloorder zich. ,,Wat ze toen voor mij betekend hebben, dat is niet in woorden te beschrijven. Ik eet bijvoorbeeld iedere zaterdag op het sportpark. Als ik dan mijn wedstrijdjes gefloten heb en even lekker onder de douche heb gestaan, neem ik meestal een balletje gehakt en een half bakje patat. Ik moet niet te dik worden he.”

Van een ieder krijgt Hofstra respect en dat is wat hem toekomt. Aan stoppen denkt hij niet. ,,Zolang de mensen het nog goed vinden, ga ik lekker door. Achter de geraniums zitten is niets voor mij.”

Landelijke finale

Meneer Hofstra mag nu op maandag 17 december naar de landelijke finale van Clubhelden van de amateursport. Hij strijdt met veertien andere regionale winnaars om de landelijke titel Clubheld. De winnaar van de landelijke finale gaat er vandoor met 10.000 euro voor haar of zijn club.