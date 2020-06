Coach Hans van Zeeland zal het uiterste eisen van de poloërs van Swol 1894

VIDEO Over een half jaar begint voor Deventer roeisters Remke, Astrid, Désirée en Bela het avontuur van hun leven - als corona het toelaat......

15 juni Over precies een half jaar begint het avontuur van hun leven. Tenminste, als alles goed gaat. Vier vrouwen uit Deventer en omstreken trainen zich het snot voor de ogen om zich voor te bereiden op 4700 kilometer roeien over de Atlantische Oceaan. De coronacrisis leek even roet in het eten te gooien, maar de vrouwen laten zich niet uit het veld slaan.