Coach Wahl komt tijdens coronastop tot inzicht en laat Dash achter zich

Tranen van vorig WK maken plaats voor een tevreden glimlach bij ‘zilveren’ Annemarie Worst uit Nunspeet

30 januari Ontroostbaar was Annemarie Worst (25) begin vorig jaar toen ze met zilver genoegen moest nemen achter winnares Ceylin del Carmen Alvarado in het Zwitserse Dubendorf. Een jaar later hebben de tranen bij de renster uit Nunspeet plaats gemaakt voor een tevreden glimlach na weer de tweede plek op het WK veldrijden. Ondanks een val in de laatste ronde.