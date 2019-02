Coen Vermeltfoort wint Ster van Zwolle

PAARDENSPORT Toernooi in Gent voor Snels met derde plaats geslaagd

22 februari Het was slechts de kwalificatie voor de Grote Prijs, maar het tweesterrenconcours van Gent is voor springruiter Zoi Snels (25) al geslaagd. De stalruiter van Team Nijhof uit het Gelderse Geesteren sprong vrijdagavond met zijn hengst I’m Special de Muze naar de derde plaats in de hoofdproef.