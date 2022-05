Collin Veijer doet na wonderlijk weekeinde weer met de top mee in Red Bull Rookies Cup

Met de overwinning viel Veijer (17) een last van de schouders. ,,Hier winnen is gewoon geweldig. Op Mugello weet je het nooit in de laatste ronde, dan moet je gewoon goed zitten in de laatste bocht. De gehele wedstrijd zat ik er goed bij, kon ik regelmatig de leiding nemen, maar dat is iets wat je eigenlijk niet moet doen in de laatste ronde. Als het een grote groep is - en dat was het vandaag - dan kun je hier bijna niet winnen als je als eerste de laatste bocht uitkomt. Het leek er even op dat me dat zou overkomen, maar gelukkig kwam Farioli in de laatste ronde op kop te rijden en kwam ik als tweede de laatste bocht uit. Ik kon richting de finish precies op tijd uit zijn slipstream komen en als eerste de finish passeren.’’