Collin Veijer knalt vanuit de coulissen naar historische zesde plaats in Mugello, beste klassering ooit

Veijer was in Toscane een van de smaakmakers van een tumultueus verlopen race in de Moto3-klasse. Daar zag het na een bescheiden 16de plaats op de grid helemaal niet naar uit. Maar toen de lichten op groen waren gesprongen zat Veijer in een mum van tijd al op de elfde plaats. En daarna werd het alleen maar beter.

Door crashes van Kelso en Perez in de top van het veld kon Veijer doorschuiven naar een grote groep coureurs, liefst elf rijders streden om de zesde plaats. Op twaalf seconden achterstand van winnaar Daniel Holgado was Veijer daarna al zijn rivalen te snel af in de laatste ronde. Met 18 punten op de teller staat de debutant onderhand zeventiende in het kampioenschap.

Ayumou Sasaki, bij Husqvarna de teamgenoot van Veijer, sleepte in Mugello de derde plaats in de wacht en staat met 59 punten vijfde in de WK-stand. KTM-rijder Holgado is de leider, met 109 punten. Het MotoGP geweld is komend weekeinde te zien op de Sachsenring, een week later volgt de TT van Assen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.