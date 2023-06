Collin Veijer knalt vanuit de coulissen naar historische zesde plaats in Mugello: ‘Dit komt als een verrassing’

Veijer (18) was in Toscane een van de smaakmakers van een tumultueus verlopen race in de Moto3-klasse. Daar zag het na een bescheiden 16de plaats op de grid helemaal niet naar uit. Maar toen de lichten op groen waren gesprongen zat Veijer in een mum van tijd al op de elfde plaats. En na een dip in het eerste deel van de race werd het alleen maar beter.

Door crashes van Kelso en Perez in de top van het veld kon Veijer doorschuiven naar een grote groep coureurs, liefst elf rijders streden om de zesde plaats. In die enorme meute kon Veijer aanvankelijk geen rol spelen. Tot de voorlaatste en laatste ronde. Op dertien seconden achterstand van winnaar Daniel Holgado was Veijer al zijn rivalen te snel af. Met 18 punten op de teller staat de debutant onderhand zeventiende in het kampioenschap.

Voor de camera van Ziggo Sport liet Veijer merken dat hij aangenaam verrast was. ,,Heel eerlijk, dit resultaat had ik niet verwacht gezien hoe vrijdag de eerste dag hier verliep. Ondanks deze mindere eerste dag bleef het team erin geloven. Ik ben dan ook heel erg blij met dit resultaat, en ik hoop dat we deze spirit mee kunnen nemen naar de volgende raceweekenden.’’

Wijd gaan in bocht twaalf

Veijer miste het vertrouwen in eigen kunnen in de eerste ronden. ,,De strijd voor de zesde plaats was vervolgens heel erg leuk, maar een paar ronden voor het einde verloor ik in het slipstream-gevecht een flink aantal plaatsen. In de voorlaatste ronde wilde eigenlijk niemand aan kop rijdend de laatste ronde in. Ik zag de jongens voorin twijfelen en iets wijd gaan in bocht twaalf. Ik zag het, greep mijn kans en wist zo mooi binnendoor een flink aantal posities goed te maken. Vervolgens weet je dat je hier in de laatste ronde een beetje slim moet zijn en goed je positie moet zoeken. In de laatste bocht voor de finish wist ik wat ik moest doen, dat lukte en vervolgens op weg naar de finish was het vol gas en hopen nog net dat ene plekje te kunnen winnen.” Veijer had goede herinneringen aan het circuit in hartje Italië, waar hij vorig jaar de race in de Rookies Cup won.

Ayumu Sasaki, bij Husqvarna de teamgenoot van Veijer, sleepte in Mugello de derde plaats in de wacht en staat met 59 punten vijfde in de WK-stand. KTM-rijder Holgado is de leider, met 109 punten. Het MotoGP geweld is komend weekeinde te zien op de Sachsenring, een week later volgt de TT van Assen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.