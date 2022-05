Cornelissen met twee paarden naar finale, Nekeman buiten top-12 bij NK dressuur

Handbal Salland Handbal in Salland: Derbywinst voor Wijhe, Broekland en Dalfsen, ook Voorwaarts en Zwolle winnen

De derby in de tweede divisie tussen Lettele en Wijhe’92 was een kopie van de vorige ontmoeting tussen beide ploegen. Wederom was Wijhe de bovenliggende partij en won het treffen opnieuw eenvoudig. Dit keer werd het 23-34.

26 april