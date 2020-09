Corona slaat verder om zich heen, meer afgelastingen in de regio Deventer/Zutphen

Krijgt Anna van der Breggen een boulevard of sporthal met haar naam in Hasselt? Gemeente ontvangt verzoek

15 september Als het aan Henk-Jan Overmars ligt, wordt de rivierboulevard in Hasselt omgedoopt tot de Anna van der Breggen-Boulevard of krijgt de sporthal in Hasselt de naam van de olympische kampioene. De Hasselter heeft een officieel verzoek ingediend bij het college van B&W van Zwartewaterland voor een permanent eerbetoon.