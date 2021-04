Corona treft Dynamo opnieuw, bekerfinale van de baan

BASKETBAL Landstede Hammers voelt mee met van match­fixing beschul­digd Aris: ‘Een 100 procent waterdicht systeem tegen gokken bestaat niet’

1 april Het is geen slechte 1-aprilgrap, het is ernst. De vaderlandse basketbalwereld staat in brand nu Aris uit Leeuwarden wordt verdacht van matchfixing. Bij vier duels van de Friese ploeg uit het voorjaar van 2019 is schijnbaar gerommeld. Uit onderzoek van de NOS en het Instituut Sportrechtspraak (ISR) is gebleken dat zeker vier spelers hebben samengewerkt met gokkers uit Zuid-Korea om uitslagen te manipuleren. In een van de vier verdachte wedstrijden was Landstede Hammers de tegenstander.