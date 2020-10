Corona verdrijft eerste sportclubs alweer van de velden: Overwetering en Wijhe blijven aan de kant

KORFBAL Korfbal­trai­ner Pascal Zegwaard wil bij Wit-Blauw geen ali­bi-verdedi­gers meer zien

4 oktober Korfbaltrainer Pascal Zegwaard is na een roerige tijd bij DOS’46 bij Wit-Blauw met zijn neus in de boter gevallen. Na de 11-13 overwinning op buurman Sparta staan de Kampenaren brutaal bovenaan in de overgangsklasse. ,,Ja, het is twee klassen lager dan ik met DOS’46 gewend was, maar ik blijf onverminderd enthousiast over het spelletje.”