Corona verdrijft eerste sportclubs alweer van de velden

Sportagenda Apeldoorn/Veluwe Er wordt gesport dit weekend, maar gezellig zal het niet worden

1 oktober Het zal een desolaat gezicht zijn. De (amateur)sport gaat gewoon door, maar door het oplaaiende coronavirus is er de komende drie weken geen publiek welkom bij de wedstrijden. Alles is dus even anders, in de hoop dat het allemaal vanaf eind oktober weer wat normaler zal worden.