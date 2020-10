Corona verdrijft sportclubs van de velden: Basteom, BZC, SDOL, Overwetering, Voorwaarts en Wijhe blijven aan de kant

In de zaterdag vierde klassse E gaat de topper tussen Harfsen en Helios niet door vanwege (mogelijke) coronabesmettingen bij dorpsclub.

In de zondag derde klasse B werd eerder al bekend dat ABS vanwege de corona-uitbraak in Bathmen op 11 oktober niet zou gaan spelen tegen WWNA uit Apeldoorn.

Ook de voetballers van SDOL spelen in 4G niet tegen Nieuw Heeten vanwege de coronadreiging in het dorp Luttenberg. Basteom en Veluwezoom komen in 4D niet tegen elkaar in actie.