Corona verdrijft sportclubs van de velden: BZC, SDOL, Overwetering, Voorwaarts en Wijhe blijven aan de kant

Sportagenda Apeldoorn/Veluwe Een vol programma, maar corona is nooit ver weg

8 oktober Er is weer een volle sportagenda voor komend weekend, maar dat is voornamelijk het geval op papier. De eerste afgelastingen in verband met corona zijn al weer binnen en het is afwachten in hoeverre het programma nog verder wordt uitgehold. Tegelijkertijd werpt zich de vraag of doorgaan op de huidige voet nog lang doorgaat, nu het virus zich maar niet lijkt te laten temmen.