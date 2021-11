Corona zet streep door competitiestart Unitas

gravelracen KNWU geeft met NK gravelra­cen gehoor aan toenemende populari­teit van onverhard genieten: ‘Het sfeertje is een stuk relaxter’

Is het een mountainbike? Is het een racefiets? Nee, het is een gravelbike. Met een krom stuurtje én iets dikkere banden stuiven over onverharde paden. Dé trend van het moment, erkent wielerbond KNWU. Zaterdag is in Epe zelfs voor de eerste keer een Nederlands kampioenschap gravelracen georganiseerd.

13 november