Coronavirus dwarsboomt hamerslag Deventer raad voor derde waterveld van DHV

Baanwiel­ren­ster Kirsten Wild moet even omschake­len na uitstel Spelen: ‘Ik dacht dat ik in augustus met pensioen zou gaan’

24 maart Het uitstellen van de Olympische Spelen met een jaar komt hard aan bij de baanwielrenners Kirsten Wild en Roy van den Berg. Maar er is wel alle begrip voor de beslissing van het IOC. Toch is het omschakelen, zegt Wild: ,,Ik ben er steeds vanuit gegaan dat ik in augustus na de Spelen met pensioen zou gaan.”