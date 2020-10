Coronavirus staat ook 33e editie Diepe Hel Holterbergloop in de weg

,,Met pijn in het hart hebben we dit besluit genomen’’, aldus voorzitter Hans Stokvis. ,,Voor alle betrokkenen is het een grote teleurstelling. Op dit moment vinden we het onverantwoord om over minder dan drie weken een evenement met ruim tweeduizend deelnemers en tientallen vrijwilligers te laten plaatsvinden. We hebben de gezamenlijke verantwoordelijkheid om dit virus onder controle te krijgen. Dit is daarom de enige verantwoorde beslissing op dit moment.”