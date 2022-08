Cricketclub Zwolle blijft na grote tegenvaller steken in de derde klasse

cricketCricketclub Zwolle speelt ook komend seizoen in de derde klasse. Het team rond aanvoerder Jawad Bawar faalde tijdens de promotiewedstrijd bij Olympia in Gouda. Zwolle moest 110 runs maken om het duel te winnen, maar bleef steken op 75 runs.

Bawar toonde zich boos en teleurgesteld na de finale van Gouda. ,,We hebben in de competitie tegen sterkere teams gespeeld. Dan is het een enorme tegenvaller dat je het niet kan afmaken in deze wedstrijd.’’

De Zwolse bowlers Waqas Ahmed (vier wickets en 22 runs tegen) en Patang Fazilly (drie voor 24) maakten een uitstekende indruk, waardoor het tiental van Olympia werd uitgeschakeld voor het bescheiden aantal van 109 runs. Dat aantal bereikten de Zwollenaren in de competitie vrijwel iedere wedstrijd, wist Bawar. ,,In 40 overs zijn we vaak wel goed voor 185 runs. Soms meer, soms iets minder. Maar op dit onberekenbare veld sprong de bal alle kanten op. Ook bij mij, ja.’’ De aanvoerder werd uitgeschakeld voordat hij een run op het bord kon brengen.

Omdat alleen Kashif Charles (27 runs) een tijdje overeind bleef, hield Zwolle lang zicht op de overwinning. Maar toen hij het veld moest ruimen was het snel gedaan met de gasten, die niet verder kwamen dan 75 runs.

Voor Zwolle, de nummer vier van de derde klasse A, eindigde een goed seizoen daardoor in de ogen van Bawar met een enorme deceptie. ,,Dit is een flinke rem op de ontwikkeling van de club. We hopen echt dat we komend seizoen een tweede team op het veld kunnen brengen, daar is voldoende belangstelling voor. Maar door de nederlaag hebben we een jaar verloren, zo voelt dat wel.’’