Cricketclub Zwolle boekt zowaar de eerste zege na de wederopstanding

video Karter Kas uit Heemser­veen wil in 2025 racen met Max: maar eerst top drie in Formule 4

15 juli Kas Haverkort stapt dit seizoen over van de snelle karts naar de formule-racewagens. De talentvolle coureur rijdt in het Spaans kampioenschap Formule 4, zaterdag en zondag staan de eerste drie races op de ingekorte kalender. Voor de 16-jarige jongen uit Heemserveen is dat het opstapje naar het grote doel voor 2025: Formule 1.