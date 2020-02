Crisis bij DOS'46: voorzitter en trainer per direct vertrokken

De breuk komt als een grote verrassing. Zegwaard, bezig aan zijn tweede seizoen, zette DOS’46 weer nadrukkelijk op de kaart met een veldtitel (2019). Ook dit seizoen doet zijn ploeg ondanks veel tegenslagen nog mee om de play-offs van de korfballeague.

Na een bewogen week willen zowel de woordvoerder van het DOS’46-bestuur (naam bekend bij de redactie) als de trainer zelf niet te veel kwijt over het vertrek. ,,Ben ik nu opgestapt, weggestuurd of weer teruggevraagd? Eigenlijk zijn alle drie de beweringen wel een beetje waar”, bijt Zegwaard overduidelijk op zijn tong. ,,Over hoe het precies gegaan is, wil ik niet dieper ingaan. De feiten zijn: Pascal stopt. Dat betreuren we enorm. Roger Hulzebosch neemt het tegen DVO over en daarna moeten we maar verder zien”, is de uitleg namens het bestuur.

Verschil van mening

Saillant detail in het uiteenspatten van het zo vruchtbare huwelijk tussen Zegwaard en DOS’46 is dat het functioneren van de trainer geen moment ter discussie heeft gestaan. In de jaarlijkse cyclus van gesprekken met verschillende geledingen binnen de club ging het juist over andere onderwerpen. Over welke onderwerpen? Daarover houden beide partijen de kaken op elkaar. ,,Over die zaken is er een verschil van mening ontstaan binnen de selectie. Dat is de afgelopen weken niet goed gemanaged en deze week is het zelfs compleet geëscaleerd. Eerder had ik wel eens met mijn hand over mijn hart gestreken, maar dit keer is mijn vertrouwen dusdanig beschadigd dat er geen weg meer terug was’’, stelt Zegwaard.

Nu de snelkookpan van emoties en chaos over het kookpunt is, moeten DOS’46 en de trainer de wonden likken. ,,Ik heb met heel veel mensen met heel veel plezier samengewerkt. Als je dan op zo’n moment moet opstappen is dat heel pijnlijk. Als je tegen DVO goed naar de wedstrijd kijkt, dan verwacht ik dat je ziet dat het ook binnen de groep zijn littekens heeft nagelaten. Dat is ongelooflijk zonde. Ik wens DOS’46 alle goeds toe, ik ga nu mijn persoonlijke batterij proberen op te laden.”

Brokstukken

Ook aftredend voorzitter Frank Meulenkamp treedt door de vertrouwensbreuk eerder terug. Hij zou in eerste instantie na dit seizoen stoppen vanwege gezinsuitbreiding.