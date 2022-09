CSV Apeldoorn levert topprestatie dankzij aanvallers Köse en Van den Enk

Kickboksen heeft Maik uit Nunspeet rustig gemaakt, nu gaat hij door als prof

Nunspeter Maik Mulder gaat kickboksen in de profklasse. De 27-jarige Nunspeter mag zich door de winst in Burgum (Friesland) Nederlands kampioen Muay Thai kickboksen in de B-klasse tot 63,5 kilogram noemen. En die winst betekent promotie.

3 augustus