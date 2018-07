Dahlman en Dorsey-Walker terug bij Landstede Basketbal

Dahlman (29) en Dorsey-Walker (25) maakten vorig seizoen deel uit van het team dat Landstede Basketbal de eerste prijs in de historie bezorgde; de supercup. Landstede sloot de competitie als tweede af, maar bleef in de halve finale van de play-offs steken.

Van Bergen heeft goede ervaringen met het terughalen van spelers. Landstede genoot meerdere seizoenen van Grant Gibbs en Tyson Hinz. Nu rekent Van Bergen erop dat Dahlman een dragende rol kan vervullen in het nieuwe team. ,,Hij werd niet voor niets gekozen in het All Star-team.'' Van Dorsey-Walker wordt meer verwacht dan een jaar geleden. ,,In zijn tweede jaar neemt hij de ervaring van het eerste seizoen mee. En ik denk dat we Sherron nog niet in zijn volle potentie hebben gezien.”