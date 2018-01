Dalfsen boekt opnieuw ruime zege

Voor Dalfsen is dit de tweede ruime overwinning op rij, nadat de ploeg vorige week met 53-12 won van hekkensluiter E&O. ,,Hoewel ik het gevoel heb dat we zaterdag nog dikker hadden kunnen winnen, ben ik redelijk tevreden”, stelt coach Monique Tijsterman.

Beter in vorm

Waar haar team het zichzelf in de eerste seizoenshelft vaak onnodig moeilijk maakte tegen relatief makkelijke tegenstanders, lijkt het nu, met de belangrijke wedstrijden tegen concurrenten VOC en Quintus in het vooruitzicht, beter in vorm.,,Na de kerst gaat het goed, maar daar heb ik niet direct een verklaring voor. We trainen hard en het team weet elkaar steeds beter te vinden in het veld.”

Afronding

Toch ziet Tijsterman nog genoeg verbeterpunten naar aanleiding van de wedstrijd in Voorhout. ,,In het eerste kwartier misten we nog te veel kansen en waren we niet scherp genoeg in de afronding. Daarna ging het beter en speelde vooral Nyala Krullaars erg goed”, vindt Tijsterman. Krullaars (16) was verantwoordelijk voor acht doelpunten. ,,Bovendien had Foreholte moeite met onze offensieve verdediging en konden wij scoren uit breaks.”

Koploper