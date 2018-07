Dalfsen vist in uitgedroogde vijver

Oud-teamgeno­ten Mertens en Chadli over Apeldoorn­se periode ‘We waren echte vrienden’

7:44 De gekte rond het Belgische voetbalelftal op het WK in Rusland neemt elke dag toe. Vandaag staan onze Zuiderburen tegenover Brazilië in de kwartfinale. Met de Belgen Dries Mertens en Nacer Chadli, die tien jaar geleden bij AGOVV speelden en in het centrum van Apeldoorn woonden. Met oud-teamgenoten Jaime Bruinier (31) en Julius Wille (30) kijken we terug naar die tijd.