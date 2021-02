Dames schieten DOS’46 naar grote overwinning bij KCC

PAARDENSPORT Michael Greeve springt met Guan van overwin­ning naar overwin­ning

31 januari Michael Greeve heeft de topvorm te pakken. De ruiter uit Veeningen boekte zondag met Guan GJB de derde zege in twee maanden tijd, hij was de beste in de tweesterren Grote Prijs van Valencia. De kassa is in korte tijd gevuld met bijna 20.000 euro.