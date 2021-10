Daniek Krukkert kan na zware studiedagen enorm genieten van een potje squash

Krukkert (20), geboren en getogen in Nijverdal, kwam al op jonge leeftijd in aanraking met de squashsport. ,,Toen ik tien jaar oud was kreeg ik een waardebon van mijn tante om een keer te gaan squashen. Ik tenniste en werd op mijn negende al derde van Overijssel. Maar stilzitten is niet echt mijn ding en bij tennis duurde het mij te lang voordat de bal weer in het spel werd gebracht. Squash was voor mij veel dynamischer, daarom heb ik daarvoor gekozen.”