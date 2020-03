Daniël Willemsen wil terug op troon in zijspanrijk

Geknakt, maar niet gebroken. Na jaren waarin winnen opeens niet meer vanzelfsprekend was, lonkte voor tienvoudig wereldkampioen Daniël Willemsen het eeuwige crossmuseum. Een pijnlijke constatering voor de verbannen koning van het zijspanrijk. De seizoenen mogen dan langzaam maar zeker gaan tellen voor de 44-jarige coureur, het bijna gedoofde vuur is weer volledig aangewakkerd. De hereniging met zijn Letse bakkenist Kaspars Stupelis was de katalysator die de Lochemse motor nog een keertje op gang bracht. Met de gashendel vol open gaat Willemsen op jacht naar een terugkeer op ‘zijn’ troon. ,,Want ik durf best te zeggen dat ik de beste zijspancrosser allertijden ben.’’