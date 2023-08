Dankzij bij EK bemachtigd teamticket komt derde Olympische deelname voor Blom-Hulsman uit Heerde rap dichterbij

De kans dat de Heerdese topamazone Merel Blom-Hulsman volgend jaar in Parijs deelneemt aan haar derde Olympische Spelen is een stuk groter geworden. Hoewel Blom-Hulsman zelf de eindstreep niet haalde bij het EK in Le Pin-au-Haras met haar toppaard Vesuve d’Aveyron, zag ze hoe haar drie teamgenoten het olympische teamticket voor Nederland veilig stelden.

Hoewel Blom blij was met het ticket, baalde ze wel dat ze de loodzware cross-country van zaterdag opgaf. De bodem was verregend, en op de helft van het parcours besloot Blom-Hulsman dat het onverstandig was om door te gaan. De overige drie combinaties reden het toernooi vervolgens wél uit. Hoe zwaar het was bleek wel uit het feit dat de Duitse meervoudig olympisch kampioen Michael Jung (Fischerchipmunk) in de cross-country van zijn paard viel en opgaf.

,,Toen ik aan de beurt was, was van de bodem vrijwel niets meer over. Dat bleek voor mijn paard het slechts mogelijke scenario. Hij heeft niet het allergrootste vermogen qua springen, maar dat compenseert hij normaliter met de snelheid waarop hij de hindernissen opzoekt. Die snelheid kon hij niet ontwikkelen, waardoor het voor hem alleen maar zwaarder werd. Het paard gaf aan dat het niet ging, dan heb ik dat te accepteren”, aldus de amazone, die zag hoe Nederland uiteindelijk achtste werd in het landenklassement.

De opgave deed voor Blom-Hulsman geen afbreuk aan haar tot nu toe zeer goede seizoen. Ze won met Vesuve in het Poolse Strzegom zowel al een grote wedstrijd, en op dezelfde plek met Nederland een Nations Cup-etappe (Chinuk). Vooralsnog lijkt bondscoach Andrew Heffernan voor de spelen dus niet om haar heen te kunnen. Het olympische ticket verandert haar hele seizoen. ,,Vesuve ga ik nu klaarmaken voor de Military van Boekelo, anders had ik die wedstrijd niet gereden. Iedereen heeft nu een kans op Parijs, dat vind ik mooi. Competitie maakt mij sterker.”

Ook Wilken staakt de strijd

Apeldoorner Jordy Wilken kwam in zijn eerste eindtoernooi met zijn toppaard Wilbert alleen individueel in actie, maar ook voor hem was de cross van zaterdag het eindstation. Na een struikeling van zijn paard vroeg in het parcours besloot hij op te geven. Ook hij is één van de kanshebbers voor Parijs.